İLAN

KDZ. EREĞLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/410 Esas

KARAR NO : 2025/64

DAVALI : FEVZİ ÖMER YILDIZ - Fevzi ve Fatma'dan olma, 23/10/1976 Kdz.Ereğli doğumlu.

DAHİLİ DAVALI: SAFA BARIŞ - Erdal ve Nuran'dan olma, 04/09/1991 Kdz. Ereğli doğumlu.

Davacı Mustafa GÜLDALI tarafından davalılar HAZİNE, Fevzi Ömer YILDIZ ve Fatma YILDIZ aleyhine açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda adresine ulaşılamayan Davalı Fevzi Ömer YILDIZ ve dahili davalı Safa BARIŞ hakkında gazete ilanı yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 10/04/2025 tarihli ilamıyla;

"HÜKÜM:

1-Davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,

2-Yargılamanın ilk oturumdan önce feragat edilmekle 1/3 oranında olmak üzere peşin alınan 427,60 TL harçtan alınması gereken 205,13 TL harcın mahsubu ile bakiye 222,47 TL harcın istek halinde davacıya iadesine,

3-Yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

4-Davalı Hazine kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 15.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Hazineye verilmesine,

5-Arta kalan gider avansının, gider avansı tarifesi uyarınca hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak yatırana iadesine," karar verildiği, mahkemece verilen karara karşı işbu ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

