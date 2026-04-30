İLAN

DİYARBAKIR KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/104 Esas

KARAR NO : 2025/591

Davacılar Maliye Hazinesi ve diğerleri tarafından davalı Esat Sezai CEMİLOĞLU ve müşterekleri aleyhine açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davacı Maliye Hazinesinin davasının kısmen kabul ve kısmen reddine, diğer tüm davacı ve asli müdahillerin davalarının ayrı ayrı reddine karar verilmiştir.

Kararın tüm araştırmalara rağmen adresleri tespit edilemeyen dava taraflarından Hakkı Cemiloğlu, Rıza Cemiloğlu, Esma Cemiloğlu, Esma Haz Cemiloğlu, Nurettin Aktaş, Mecit Demiray, Basri Ediz, Ömer Demiray, Necmettin Demiray, Necmeddin Demiray, Seyfihan Ediz, Abdullah Aktaş, Muhuyettin Aktaş, Sabri Demir, Sabri Demiray, Ali Demiray, Hüsnü Çimen, Hüsnü Özer, Arap Çimen, Mehmet Hurma, Sefer Türk, Osman Coşkun, Reşit Beyin, Ömer Beyin, Hacer Demiray, Osman Demiray, Hasan Demiray, Reşit Ediz,Sultan Özel, Yasemin Özel, Genco Yaltı, Hüseyin Balta, Kemal Görmez, Emin Görmez, Salih Görmez, Ahmet Demir, Ahmet Demiray Mustafa Aktaş, Hacı Hüseyin Karaaslan, Vesile Uluğ, Mustafa Uluğ, Hacı Uluğ, Kadriye Uluğ, Sabiha Uluğ, Cembeli Yağşi, Cembeli Yakşi, Cembeli Yahşi, Yusuf Uluğ, Abdulkadir Işık, Mehmet Demiray, Genco Atik, Ahmet Çelik, Mustafa Çelik, Veysi Özer, Sadullah Özer, Cihat Özer, Zübeyde Schiopu, Şemsettin Özer, Bişar Abacı, Emahas Ekin, Esma Ekin, Hamit Demiray, Mahmure Ekin, Feride Yaltı, Mecit Yağmur, Muhittin Aktaş, Rana Ekin, Reşit Demir, Sefer Tülük, Seytihan Ediz, Süleyman Çimen, Süleyman Özgen, Şefia Ekin, Genco Altik, Arap Tümen, Perişan Demiray, Halit Muhacır, Mehmet Şah, Yusuf Aydın, Cemil Demiray, Nuri Aktaş'a ilanen tebliğ yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Adı geçen tarafların verilen karara karşı itirazlarının bulunması halinde ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yukarıda esas ve karar numarası bulunan mahkememiz dosyasına bildirmesi, aksi halde dosyanın bu haliyle kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02458626 #ilan.gov.tr