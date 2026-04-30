DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi :01 Mayıs 2026 , 00:02
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2026, 00:02

Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/2 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Dokuzkavaklar Mahalle, 5057 Ada, 6 Parselde kayıtlı taşınmaz. - Yüzölçümü : 170 m2 - İmar Durumu: Bitişik Nizam 4 Kat Ticaret Alanı - KDV: %10

Kıymeti : 5.479.060,00 TL - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 13:42 - Bitiş Tarih ve Saati: 23/06/2026 - 13:42

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:42 - Bitiş Tarih ve Saati: 30/07/2026 - 13:42

28/04/2026

Basın No: ILN02459077 #ilan.gov.tr