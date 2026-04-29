T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Tasfiye Memurluğu

ESAS NO : 2023/13 Tereke

BASİT TASFİYE ve İFLASININ AÇILMASI İLANI

Samsun 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/13 Tereke Esas 2023/86 sayılı tereke kararı ile 41320937188 T.C kimlik nolu, Ömer ve Ayşe Nuran'dan olma, 01/03/1951 d.lu, 16/10/2020 tarihinde vefat eden Enver UZAL terekesinin 4721 sayılı TMK nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.

Müteveffanın terekesi yukarıda numarası yazılı memurluğumuz dosyasından İİK 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.

Karar gereğince Müflisin tasfiyesine başlanıldığı, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken masaya katılma harcını yatırarak tasfiye memurluğumuza bilgi verilmesi, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 218 maddesi gereğince TEBLİĞ ve İLAN olunur. 23/10/2025

Basın No: ILN02458013 #ilan.gov.tr