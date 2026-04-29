İLAN

T.C. FATSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/679 Esas

DAVALI : NURAY SARI

Davacı GÜRSAN İNŞ. NAK. İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında davalı Nuray Sarı'ya (TC:530*****682) tebligat adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davaya konu taşınmazdaki ortaklığın giderilmesine ilişkin karar verilmesi talep edilmiştir.

"HMK.nun 122. maddesi gereğince 2 haftalık süre içinde HMK.nun 128, 129, 317 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesi ile birlikte tüm delilleri dilekçenize eklemeniz başka yerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilerinizi dilekçenize yer vermeniz gerektiği " HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, " hususunun ihtarıyla,

Duruşma Günü:02/06/2026 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun ilgili maddeleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

