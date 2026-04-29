T.C.

ERZİN

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/517 Esas 20.04.2026

Dava konusu taşınmaz: Hatay ili, Erzin İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 928 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış olup, davacı Botaş Boru Hatları ile Pertrol Taşıma Anonim Şirketi ile davalılar Ahmet Sade, Ahmet Üçel, Ali Üçel, Bünyamin Sade, Cengizhan Üçel, Efendi Dokgöz, Emine İlhan, Emiş Sayıl, Esma Vural, Fatma Tan, Fevzi Üçel, Gülay Dokgöz, Gülcan Çıkay, Hacı Üçel, Harun Üçel, Hasan Üçel, Hayri Üçel, Hidayet Üçel, Hürü Örten, İbrahim Dokgöz, İsa Üçel, İsmail Dokgöz, Melik Dokgöz, Mustafa Sade, Nazife Soylu, Nazife Taş, Nazlı Turan, Nezihat Demirel, Nurcan Karadurak, Nuri Üçel, Osman Üçel, Selbi Sade, Şahin Üçel, Tülay Kurt, Tülü Demirel, Zahide Kaplan (Bedel Tespiti Ve Tescil) talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur. Duruşma Tarihi: 13/10/2026 günü saat 09:00.

