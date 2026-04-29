CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Nisan 2026 , 00:00 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2026 , 00:14
Giriş Tarihi :30 Nisan 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2026, 00:14
T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2025/610
Esas Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen DENİZ AKICI hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
22.10.2025

GAİP
TC KİMLİK NO : 32185407336
ADI SOYADI : DENİZ AKICI
BABA ADI : HATİP
ANA ADI : NURE
DOĞUM TARİHİ : 05/09/1998
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR

Basın No: ILN02321850 #ilan.gov.tr