T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI)

İLAN

T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

(Kamulaştırma İlanı)

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Bayram Ali Sayın tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan Ezine ilçesinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması, bedelinin tespiti, tapu kaydının TEDAŞ adına tapuya tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında; 1-Davacı TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 09/03/2022 gün ve 10-644 sayılı Kamulaştırma Kararı gereğince belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma kararının TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün 25/12/2025 tarih ve 1526174 sayılı Olur'u ile onaylandığını,

3-Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Bankası Ezine Şubesine yatırılacağı,

4-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden on (10) gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,5-Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, 6-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, 7-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Köy/

Mah. Mevkii Ada/ Parsel Vasfı Miktarı m2 Malikin Adı/ Soyadı/ Baba adı Mülkiyet Kamulaştırma Alanı (m2) İrtifak Kamulaştırma Alanı (m2) Hissesi Esas No Kemallı Köyü 192/11 Tarla 2.598,32 Mehmet Turgut/ Orhan

Hanife Şimşek/ Orhan 144,98 144,98 3/8

3/8 2026/63 KemallıKöyü 192/4 Tarla 1.161,24 Fasıl Özkan/ Casim 129,35 129,35 TAM 2026/64 KemallıKöyü 192/2 Tarla 7.105,74 Mehmet Ergün/ Ali 327,18 327,18 TAM 2026/65 Kemallı

Köyü 172/81 Tarla 6.979,01 Osman Biçer/ Salih 82,24 82,24 TAM 2026/66 KemallıKöyü 182/98 Tarla 22.229,33 Mehmet Gün/ Alaittin 70,63 70,63 TAM 2026/67 Uluköy Köyü Köycivarı 140/7 Bağ 747,38 İsmail Ay/ Sadettin

Hatice Ay/ İbrahim 384,53 384,53 3/4

1/4 2026/68 Belen Köyü 120/1 Tarla 2.864,31 Şaban Gezgin/ Ali 327,97 327,97 TAM 2026/69 Alemşah Köyü 222/1 Tarla 10.825,61 Troas Minerals Madencilik Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 539,8 539,8 TAM 2026/70

