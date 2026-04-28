T.C.

DENİZLİ

3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/465 Esas 01.04.2026

İLAN

Davacı EYÜP AKTÜRK ile Davalı DILFUZA TURSUNOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Zina Nedeniyle) davası nedeniyle;

Davalıya dava dilekçesinin İl Göç idaresi evraklarından tespit edilen adreslerinden tebliğ edilemediği, en son bilinen adresine tebligat yapılamadığı, mernis adresinin kayıtlı olmadığı, kolluk marifeti ile yaptırılan araştırma neticesinde Dılfuza TURSUNOVA'nın tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği, resmi kurumlardan tespit edilen diğer adreslerinde davalıya tebligat yapılamadığından ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden davalıya tahkikat duruşma gününün 12/06/2026 günü saat 09:45'de yapılacağı hususunun,

Davalı Dılfuza TURSUNOVA'nın tahkikat duruşmasının 12/06/2026 günü saat 09:45'de yapılacağının veH.M.K 139. Maddesi uyarınca "Ön inceleme aşamasında yapılacak başka bir işlem kalmadığı anlaşıldığından HMK147.Madde gereğitahkikat ve sözlü yargılama aşamasına geçildiği, 12/06/2026 günü saat 09:45'de geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde, duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunda hüküm verileceğinin"ihtarına, bu ihtar ve 12/06/2026 günü saat 09:45 olan tahkikat duruşma günü davalı Dılfuza TURSUNOVA'ya ilanen tebliğ olunur.01.04.2026

E'LON

DENIZLI 3-OILA SUDI

ISH RAQAMI: 2025/465



Da'vogar Eyüp Aktürk bilan javobgar Dilfuza Tursunova o'rtasida sudimizda ko'rilayotgan (zina sababli ajrim) ishi munosabati bilan;

Javobgarga da'vo arizasi Viloyat Migratsiya idorasi hujjatlaridan aniqlangan manzillarga topshirib bo'lmagani, oxirgi ma'lum manziliga ham xabar berib bo'lmagani, MERNIS tizimida ro'yxatdan o'tgan manzili mavjud emasligi, huquq-tartibot organlari orqali o'tkazilgan tekshiruv natijasida Dilfuza TURSUNOVANİNG xabarnoma topshirishga yaroqli aniq manzili aniqlanmagani, rasmiy muassasalardan aniqlangan boshqa manzillariga ham xabar berib bo'lmagani va barcha qidiruvlarga qaramay xabarnoma topshirishga yaroqli manzil topilmagani sababli, javobgarga tergov (tahkikat) sud majlisining 2026 yil 12 iyun kuni soat 09:45 da o'tkazilishi haqida;

Javobgar Dilfuza Tursunovaga tergov sud majlisi 2026 yil 12 iyun kuni soat 09:45 da o'tkazilishi va HMK 139-moddasiga muvofiq: "Dastlabki ko'rib chiqish bosqichida bajariladigan boshqa ish qolmagani sababli, HMK 147-moddasiga asosan tergov va og'zaki sud muhokamasi bosqichiga o'tilgani, agar u 2026 yil 12 iyun kuni soat 09:45 da uzrli sababsiz sud majlisida hozir bo'lmasa, sud majlisi uning yo'qligida davom ettirilishi va amalga oshirilgan harakatlarga e'tiroz bildira olmasligi, tergov tugagan majlisda og'zaki muhokamaga o'tilishi, og'zaki muhokama uchun majlis qoldirilgan taqdirda tomonlarga alohida chaqiruv yuborilmasligi hamda 150-modda qoidalari saqlangan holda, uning yo'qligida hukm chiqarilishi" haqida ogohlantiriladi. Mazkur ogohlantirish va 2026 yil 12 iyun kuni soat 09:45 dagi tergov sud majlisi kuni javobgar Dilfuza TURSUNOVAGA e'lon yo'li bilan yetkazilgan hisoblanadi.01.04.2026

