T.C. PAZARCIK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/277 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;

BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarıpazarcık Mahallesi

ADA NO : 908 ada 323 parsel

VASFI : ARSA

MALİKİ :AYŞEGÜL KARATAŞLI,

ERDOĞAN AKINCI,

FATİH AKINCI,

KAYHAN AKINCI,

LÜTFİYE AKINCI,

MEHMET AKINCI,

NEŞE AKINCI,

KAMULAŞTIRMA ALANI : 2.400,46 m²

DURUŞMA TARİHİ : 14/07/2026

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/277 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

