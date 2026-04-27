T.C. PAZARCIK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/277 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarıpazarcık Mahallesi
ADA NO : 908 ada 323 parsel
VASFI : ARSA
MALİKİ :AYŞEGÜL KARATAŞLI,
ERDOĞAN AKINCI,
FATİH AKINCI,
KAYHAN AKINCI,
LÜTFİYE AKINCI,
MEHMET AKINCI,
NEŞE AKINCI,
KAMULAŞTIRMA ALANI : 2.400,46 m²
DURUŞMA TARİHİ : 14/07/2026
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/277 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
