İLAN

T.C. ALANYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/559 Esas

DAVACI : İNCİ PAZARLAMA DAĞITIM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - V. No: 47******49

VEKİLİ : Av. VURAL İÇLİ

DAVALI : TAYFUN ILGAZ - TC.20*******96

Mahkememiz dosyasının duruşması 09/09/2026 günü saat: 10:40' a bırakılmış olup,

Davalı TAYFUN ILGAZ' a ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla; 11/02/2026 tarihli bilirkişi raporunda; davacının defter kayıtlarına göre 2023 yılı öncesinden davalının davacıya 50.479,05-TL borcu olduğu, 2023 yılında ise davacının davalıya 12 adet toplam 122.466,00-TL tutarında fatura keserek davalıyı borçlandırdığı, davalının bu borca istinaden çeşitli şekillerde ve tarihlerde toplam 151.559,00-TL ödeme yaptığı, son durumda davalının davacıya 55.028,28-TL borcu kaldığı, bu tutarın talep tutarı ile uyumlu olduğu, davacının takip tarihi itibari ile ana para+faiz ile birlikte toplam alacağının 63.794,96-TL olduğu, dava tarihi itibariyle ana para+faiz ile birlikte toplam alacağının 70.163,17-TL olduğu belirtilmiştir.

Bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ile tarafınıza ait 2023,2024 ve 2025 yılı ticari defter ve belgelerinizi bilirkişi incelemesi için eksiksiz Mahkememize sunmak veya bilirkişinin inceleme yapabileceği yer ve zaman bilgilerini bildirmek üzere tarafınıza 2 HAFTALIK KESİN SÜRE VERİLMİŞ; süresi içerisinde belgelerin sunulmaması veya yerinin bildirilmemesi halinde karşı tarafın muntazam tutulmuş ticari defter ve belgelerinin ALEYHİNİZE DELİL TEŞKİL EDECEĞİ ve işbu delile dayanmaktan VAZGEÇMİŞ SAYILACAĞINIZ, HUSUSU davalı TAYFUN ILGAZ'a ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02455723 #ilan.gov.tr