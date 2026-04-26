T.C.

KIRIKHAN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2025/114 Esas İLAN Mahkememizin 2025/114 E. Sayılı dosyasının davacısının Güvence Hesabı, Davalısının Yaşar Öztürk ve Faypan Donatılı Beton Panel Sanayi Ticaret Limited Şirketi olduğu, davanın konusunun ise; "14/01/2025 tarihinde sürücüsü Yaşar Öztürk maliki Faypan Donatılı Beton Panel Sanayi Ticaret Limited Şirketi olan 34 DRY 325 plakalı aracın Abdurrahman Dervişoğlu sevk ve idaresinde ki31 AUH 993 plakalı araçla çarpışması sonucu yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği, 31 AUH 993 plakalı araç sürücüsü olan Abdurrahman Dervişoğlu'nun öldüğü, hak sahiplerine 34 DRY 325 plakalı aracın Zorunlu Mesuliyet Sigortası bulunmaması sebebiyle Güvence Hesabı tarafından Destekten Yoksun Kalma tazminatı ödendiği, ödenen tazminatın sorumlularından rücuen tahsili için açılan Kırıkhan İcra müdürlüğünün 2025/393 E sayılı dosyalarına, davalıların yaptığı itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini ve borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan davalı borçluya alacağın %20 sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine kararı verilmesinin talep edildiği," mahkememizce 02/07/2025 tarihli tensip tutanağı ile 6100 sayılı HMK madde 127 uyarınca davalının iki hafta içinde davaya cevap verebileceği Süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmediğinde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını davalının inkar etmiş sayılacağı, varsa ilk itirazların hepsinin cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerektiği, aksi halde dinlenmeyeceği hususlarının tensip zaptı ile davalıya ihtaren bildirilmesine" dair karar verildiği, iş bu dava dilekçesi ile tensip kararının davalılardan Yaşar ÖZTÜRK'e (Mehmet ve Hacer oğlu, 1969 doğumlu)tebliğ edilmesi gerektiği, ancak yurt içi ve yurt dışı adreslerinin bila ikmal iade dönmesi sebebiyle adresi meçhul olduğu anlaşılan davalı yönünden iş bu ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilgilinin tebligat tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile cevap verebileceği ihtar olunur.

Basın No: ILN02455846 #ilan.gov.tr