MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT TAŞINMAZLARIN KİRALAMA İLANI
- Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi, Abdurrahman Gazi Caddesi bulunan, 5926 ada içinde yer alan, 8.723,03 m² lik alanın; Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan teknik şartnameler doğrultusunda, portatif Çocuk Eğlence Merkezi ve Oyun Alanı yapılması ve işletilmesine ilişkin kiralama ihalesi 07/05/2026 Perşembe günü saat 14:00 da Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yapılacaktır.
- Kiralama yapılacak taşınmazın adresi, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
- İhaleye çıkarılan taşınmaza ait ihale şartnamesi mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların 5.000,00 TL karşılığında ihale dosyasını Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan satın almaları gerekmektedir.
- İhaleye katılmak isteyenlerin;
- Gerçek Kişiler:
- Noter Tasdikli imza Beyannamesi (Asıl)
- İhalenin yapılacağı ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi ile Nüfus Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden alınan Nüfus Kayıt Örneği
- İhalenin yapılacağı ay içinde Nüfus Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden alınan yerleşim yeri belgesi
- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, dekont veya teminat mektubu (Asıl)
- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli Vekaletname (Asıl)
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan alınmış Oda Kayıt Belgesi (Asıl)
- Şartname Bedelinin ödendiğine dair makbuz (Asıl)
- Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından ihale ilan tarihinden sonra alınmış "borcu yoktur" belgesi.
- İsteklilerin ihale tarihi itibariyle; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye katılmama veya yasaklanma cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
- Not: İstenilen Belgelerin aslı veya İdare tarafından Aslı gibi onaylı suretinin olması gerekmektedir.
B) Tüzel Kişiler:
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Tasdikli imza sirküleri (Asıl)
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış oda kayıt Belgesi (Asıl)
- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, dekont veya teminat mektubu) (Asıl)
- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Asıl)
- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
- Tüzel kişilerde şirketin son durumunu (şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini içeren) gösteren belge,
- Şartname Bedelinin ödendiğine dair makbuz (Asıl)
- Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından ihale ilan tarihinden sonra alınmış "borcu yoktur" belgesi.
- İhalenin yapılacağı ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi ile Nüfus Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden alınan Nüfus Kayıt Örneği (Tüzel kişiler için imzaya yetkili kişi)
- Not: İstenilen Belgelerin aslı veya İdare tarafından Aslı gibi onaylı suretinin olması gerekmektedir.
C) Diğer Şartlar:
- Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi
- Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, yatırıldığına dair belge dâhil ) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
- İhale Şartname bedeli 5.000,00 TL. 'dir.
- Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne vadesi geçmiş borcu bulunan özel ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Ancak borçlarını ödediklerine dair makbuzun ibrazı halinde ihaleye katılabilirler.
- İsteklilerin oda, ticaret sicili veya ticaret sicil gazetesi veya bunlara eşdeğer belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işle iştigal ettiklerine dair bilgileri içermesi ve teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.
- İstekliler Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair beyanlarını vereceklerdir.
5. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyan sunulması zorunludur. Ortak girişim yapılması halinde (a) ve (b) fıkralarında istenen belgelerin her bir ortakça ortak girişim beyannamesiyle birlikte sunulması zorunludur. Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.
6. İhaleye katılacak olanlar taşınmazların kiralama ihalesine ait geçici teminat bedellerini ihale tarihi ve saatinden önce Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.
7. Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu taşınmazları ile ilgili kiralama ihalesini yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
SIRA NO İLÇE MAHALLE
KÖY
TAŞINMAZ ADRESİ
KİRALAMA AMACI
ADA PARSEL KİRALANACAK ALAN
İhale Şartname Bedeli
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) KDV HARİÇ TAHMİN EDİLEN BEDEL İHALE TARİH VE SAATİ 1 Yeşilyurt Karakavak Karakavak Mahallesi Abdurrahman Gazi Caddesi Portatif Çocuk Eğlence Merkezi ve Oyun Alanı yapılması ve işletilmesi 5926 - 8.723,03 m² 5.000,00 TL 177.949,80 TL 5.931.660,00 TL 07/05/2026 Saat:14:00
