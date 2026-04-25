T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/156 Esas

DAVALI: CEMAL YETİŞMİŞ - Yenidoğan Mah. Ötügen Sok. No:4/2 Bayrampaşa/İstanbul

Davacı T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma 15/09/2026 günü saat:10:30'da yapılacak olup duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/04/2026

Basın No: ILN02455987 #ilan.gov.tr