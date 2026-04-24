T.C. ŞANLIURFA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/1432 Esas

DAVALI : AHMET BÜLENT ATLIOĞLU

Duruşma gün ve saati : 09/10/2026 günü saat 14:18 (Şanlıurfa 20. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonu)

Davacı Hayati Kürkçüoğlu tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Duruşma gün ve saati ile davacı vekilinin 08/12/2025 tarihli istinaf dilekçesi (haciz ve tedbir taleplerinin reddi kararına karşı yapılan) ilanen tebliğ olunur.

