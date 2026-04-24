Örnek No:55*

T.C.

KEMER

İCRA DAİRESİ



2025/251 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/251 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Merkez Mahallesi,Dumlupınar Caddesi,No:7/2 Kemer/Antalya / ANTALYA

Yüzölçümü : 507 m2

Arsa Payı : 2/8

İmar Durumu: Kemer Mahallesi 50 ada 9 pArsel; 06.12.2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına TAKS: 0,25 KAKS: 0,50 ayrık nizam, 2 kat konut alanında kalmaktadır.,

Kıymeti : 5.867.000,00 TLKemer İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/105-2026/5 Esas karar sayılı,06/01/2026 tarihli ilamı uyarınca:

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Hacizler ve T. Ziraat Bankası Aş İpoteği (Alacağı kalmamış)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 10:04

20/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02453548 #ilan.gov.tr