T.C.KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKDURAK Mahalle/Köy, 417 Ada, 10 Parsel

Yüzölçümü : 2.620 m2 Kıymeti : 15.720.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 13:32

22/04/2026

Basın No: ILN02455430 #ilan.gov.tr