Örnek No:55*

T.C.

URLA

İCRA DAİRESİ



2025/177 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/177 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :zmir İl, Urla İlçe, ZEYTİNALANI Mahalle/Köy, köyaltı mevkii Mevkii, 3145 Ada, 7 Parsel, ilgili taşınmaz İzmir İli ? Urla İlçesi, Zeytinalanı Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 3147 ada 7 parsel sayılı, 189,05 m2 alanlı ?Alt Katta Üç Üst Katta Bir Dükkanı Olan İki Katlı Kargir Bina? nitelikli ana gayrimenkul üzerinde bulunan, 6/12 arsa paylı Mesken nitelikli 1. Kat 4 no?lu bağımsız bölüm TAMhisse ile tapuda Borçlu adına kayıtlıdır.İzmir İli Urla İlçesi, Zeytinalanı Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi ile 4105 Sokağın kesişiminde bulunan ve 4105 Sokak No:95 ve Muammer Aksoy Caddesi No:3 adresinden numarataj alan, 3 katlı betonarme binanın 1. Kat ve çatı katında yer alan dubleks mesken nitelikli taşınmazdır.kıymet takdiri istenilen taşınmazın M. Fevzi Çakmak Bulvarı?na 30 metre ve denize 100 metre mesafesinin bulunduğu ve belediye ve altyapı hizmetlerinden tam olarak yararlandığı tespit edilmiştir. Kıymet takdiri istenilen taşınmazın, Muammer Aksoy Caddesi ile 4105 Sokağın kesişiminde bulunan ve 4105 Sokak No:95 ve Muammer Aksoy Caddesi No:3 adresinden numarataj alan, 3 katlı betonarme binanın 1. Kat ve çatı katında yer alan dubleks mesken nitelikli 4 no?lu bağımsız bölüm olduğu; taşınmazın alt katının ve üst katının 80?er m2 alanlı olduğu ve takriben 35 yıllık olduğu tespit edilmiştir. Ancak bina tadilatlı ve oldukça bakımlı ve lüks malzemeden imal edilmiştir. Dubleks mesken nitelikli aşınmazın alt katında 1 adet salon, 1 adet açık mutfak, 2 adet oda ve 1 adet Banyo-WC?den oluştuğu tespit edilmiştir. Zemin lamine parke ile kaplıdır. Mutfak hazır mutfaktır. Banyo duşakabinlidir.İç kapılar Amerikan Press malzemedendir. Dış kapı çelik kapıdır. Doğramalar PVC malzemedendir. Taşınmazın üst katında da 1 adet mutfak, 1 adet Salon, 1 adet oda, 1 adet kış bahçesi ve 1 adet Banyo-WC?den oluşmaktadır. Banyo duşakabinlidir. Zemin lamine parke ile kaplıdır. İç cephe alçı sıvalı ve badanalıdır. Mutfak hazır mutfaktır. Taşınmaz çatı dubleksi gibi kullanılmaktadır. Taşınmaz, Belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Urla merkeze 8,50 km, denize 100 metre uzaklıkta ve Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarına 30 metre mesafededir. Zeytinalanı Mahallesinin merkezine yakın konumdadır. Etrafında bahçeli dubleks müstakil villalar, meskenler, siteler ve işyerleri mevcuttur. Şehir merkezine yakındır. Bu özellikler taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemektedir. İzmir İli ? Urla İlçesi, Zeytinalanı Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 3147 ada 7 parsel sayılı, 189,05 m2 alanlı ?Alt Katta Üç Üst Katta Bir Dükkanı Olan İki Katlı Kargir Bina? nitelikli ana gayrimenkul üzerinde bulunan, 6/12 arsa paylı ?Mesken? nitelikli 1. Kat 4 no?lu bağımsız bölümün tespit tarihi (26.05.2025) itibariyle değeri; 14.107.250,00.-TL dir.

Adresi : İzmir İli Urla İlçesi Zeytinalanı Mahallesi Köyaltı Mevkii 3145 Ada 7 Parsel Kat 1 Bb No 4 Urla / İZMİR

Yüzölçümü : 189,05 m2

İmar Durumu : İlçenin Zeytinalanı Mahallesi, tapunun 3145 ada 7nolu parseli 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planında Max. TAKS:0.40 Max. KAKS:0.80 olmak kaydıyla iki katlı Konut Alanı olarak planlıdır. Taşınmazda imar uygulaması yapılması gerekmektedir. Yapılaşmada 03.03.2017 tarih ve 2876 sayılı Etüt Komisyon Raporunda belirlenen kitle düzenine uyulması gerekmektedir.

Kıymeti : 14.107.250,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:DOSYASINDADIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02455015 #ilan.gov.tr