T.C.

KIRIKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/254 Esas

Sayın SEVİM ÖZÇAM

Mahkememizin 2025/254 esas sayılı dava dosyasında davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasında, tüm çabalara rağmen tarafınıza tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Davacılar; Burhan Özçam, Bülent Özçam, Doğan Özçam, Hatice Özçam, Kürşat Özçam, Mahmut Özçam, Mustafa Özçam, Nezaket Canbulat, Saliha Özçam, Sariye Canbulat, Sefer Özçam, Süheyla Bozkurt, Teslime Özçam Tarafından DavalıSüreyya Baştuğ aleyhine Kırıkkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılanMuhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında "2 hafta içerisinde davaya karşı cevaplarınızı ve tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirtmek suretiyle bildirmeniz, cevap dilekçenizi mahkememize ibraz etmeniz, varsa dilekçenizde gösterdiğiniz anca henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmadığınız veya bu belgelerin celbedilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmadığınız takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ayrı ayrı tebliğ ve ihtar olunur.20/04/2026

