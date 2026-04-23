Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/974 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/974 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şehremini (tapuda Denizabdal) Mahallesi, Turgut Özal Millet Caddesinde, tapunun 1549 ada 8 parsel numarasında kayıtlı ve Turgut Özal MilletCaddesinden 143 dış kapı numarası alan 117,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Manolya Apartmanında4/43 arsa paylı zemin kat (2) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan"ın tamamıdır. Adres: Şehremini (Tapuda Denizabdal) Mahallesi, Turgut Özal Millet Caddesi, No:143, Manolya Apartman, D:2 Fatih / İSTANBULKıymeti : 18.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:44

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:44

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:44

21/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

