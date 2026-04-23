T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/236 Esas

2. İLAN

Davacı, VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Arapcami Mahallesi'nde bulunan 1518 ada, 14 parsel sayılı, 24,00 m2 yüzölçümlü "dükkan" vasıflı, Sultan Mahmut Han-i Sani Vakfı ve Şehit Mehmet Paşa Vakfından vakıflı taşınmazın 1/2 hisse sahibi gaip Rafael oğlu Nisyon Paltı'nın gaip olması nedeniyle İstanbul 19. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 10.10.2023 tarih, 2022/719 E. 2023/851 K. Sayılı ilamı ile TMK 427. maddesi uyarınca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü yönetim kayyımı tayin edilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenler ile Medeni Kanunun 588. maddesi uyarınca "İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Arapcami Mahallesi'nde bulunan 1518 ada, 14 parsel sayılı, 24,00 m2 yüzölçümlü "dükkan" vasıflı, Sultan Mahmut Han-i Sani Vakfı ve Şehit Mehmet Paşa Vakfından vakıflı" taşınmazın 1/2 hisse sahibi gaip Rafael oğlu Nisyon Paltı'nın gaipliğine ve taşınmazdaki hisselerinin 2/3 hissesinin Sultan Mahmut Han-i Sani Vakfı ve 1/3 hissesinin de Şehit Mehmet Paşa Vakfı adına tesciline karar verilmesi talep edildiğinden, M.K.'nun 33. maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2024/236 Esas sayılı dosyasından bahis ile mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR.

Aşağıda bilgileri yazılı kişilerin gaipliği hakkında bilgisi olanların yayın tarihinden itibaren mahkememize başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 21.03.2026

GAİP: (1) Rafael oğlu Nisyon Paltı

