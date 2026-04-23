T.C. GEREDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi :24 Nisan 2026 , 00:01 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2026 , 00:22
İ L A N
Sayı : 2026/236 Esas 26.03.2026
Konu : gaiplik ilanı
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileOĞUZHAN KURT arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Davaya konu Bolu İli Gerede İlçesi İmanlar (Bahçedere) Mahalle/Köyünde kain 124 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Mustafa kızı Cemile Yayla" nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26.03.2026

Basın No: ILN02455296 #ilan.gov.tr