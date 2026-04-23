T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı : 2021/189 Ort. Gid. Satış

Konu : İlan Hk.

İLAN

Memurluğumuzda görülmekte olan satış dosyası nedeniyle; yapılan tüm araştırmalara rağmen hissedar ÇAĞATAY ŞENEMGEN'in tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden kıymet takdir raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müdürlüğümüzce 23/03/2026 tarihli kıymet takdiri raporuna göre Bursa İli Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi970 Ada 31 Parselde kayıtlı "Arsa" vasıflı 659,17 m2 yüz ölçümlü taşınmazın kıymet takdiri 20.918.541,80 TLolarak belirlenmiş olup ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Bursa 1. Sulh hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açılması; aksi takdirde ÇAĞATAY ŞENEMGEN'nin raporu kabul etmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02454601 #ilan.gov.tr