T.C. AYDIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2025/762 Esas
DAVACI : YÜDAM EMLAK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SEYAHAT TAŞIMACILIK MADENCİLİK SARRAFİYE GIDA HAYVANCILIK TEKSTİL MİMARLIK MÜHENDİSLİK BİLİŞİM PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
DAVALILAR : 1- ERKAN DOĞAN
2- JD BABYLON İNŞAAT TAŞIMACILIK TURİZM SEYAHAT İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan alacak davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye ile dava dilekçesinin tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olması sebebiyle; işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğden itibaren2 haftalık kesin süre içerisinde HMK 317/2, 318'e göre cevap dilekçenizi ve delilerinizi, ilk itirazlarınızı bildirmeniz hususuilanen tebliğ olunur.
