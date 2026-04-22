T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2025/516-Ceza Dava Dosyası 21.04.2026 İLAN

SANIK: MUHAMMET ÇELİK

Şikayetçi tarafından aleyhinize açılan çekle ilgili karşılıksız işlemine sebebiyet verme davasının yapılan yargılamasında;

Şikayetçi tarafça bildirilen adreslerinize şikayet dilekçesi ve duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiyeler tebliğe çıkartılmış, adreslerden taşındığınız ve tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından şikayet dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce açılan davada şikayetçi vekili, şikâyet dilekçesinde özetle; Özçelikler Makina Otomotiv Metal San. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi olarak Muhammet Çelik' in keşide ettiği Ziraat Bankası Mimaroba Şubesine ait 0042793 çek seri nolu 31/07/2025 keşide, 31/07/2025 ibraz tarihli 257.000,00 TL bedelli çekin ibraz edildiği tarihte ibrazı sonucu karşılıksız çıkması nedeniyle 5941 sayılı kanunun 5/1 maddesi gereği cezalandırılmanızı talep etmiş olup;

Şikayet dilekçesinin ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğiniz veya müdafi göndermediğiniz takdirde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 349. maddesi uyarınca yargılamaya, 15/06/2026 günü saat 10:35 ' de yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği ilanen ihtar olunur.

