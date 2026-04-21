T.C.

SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/270 Esas

DAVACI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ - 0181002360831250

VEKİLİ : Av. YUSUF İBİŞ

DAHİLİ DAVALI : KEMAL ÇAKAL - 15664532002-Pınarlı Mah. Atatürk Bulvarı No:71 İç Kapı No:5 Aksu/ANTALYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dahili davalı dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, ön inceleme zaptı ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız ve size ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, ön inceleme zaptı ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur, hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.07/04/2026

