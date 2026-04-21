İ L A N

T.C. KÜTAHYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/813 Esas

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Sırören mah/köy, 141 Cilt, 25 Aile sıra no, 25. sırada nüfusa kayıtlı11/04/1947 doğumlu 06/08/2018 tarihinde vefat eden müteveffa Süleyman KARTLAR'ın mirası mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedilmiş olup, terekesinin tasfiyesi istenilmiş olmakla; Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

