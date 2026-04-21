T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

4.700.000,00

1

Taşıt

34GG1006 Plakalı , 2015 Model , LAND ROVER Marka , 0892011306DT Motor No'lu , SALGA2KF6FA216312 Şasi 34GG1006 Plakalı , 2015 Model , LAND ROVER Marka , 0892011306DT Motor No'lu , SALGA2KF6FA216312 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Firüzköy Bulvarı , Latife Hanım Sokak No:176 DERİN OTOPARK I adresinde muhafaza altında bulunduğu Dosya kapsamında yer alan 26.02.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre;

Borçlu adına kayıtlı olan 34 GG 1006 plaka sayılı siyah renkli 2015 model Land Rover marka otomobil aracın trafik den men edilip bağlandığı Firuzköy Bulvarı Latife hanım sokak No.176 Avcılar adresinde faaliyet gösteren Derim yeddiemin otoparkında bulunduğu görülmüştür.

Araç üzerinde teknik ekipman ve donanımlar olmadan otopark ortamında eldeki imkanlar dahilinde yapılan yüzeysel ve fiziki araç incelemesinde ;

Araç kaporta ve dış kısımları incelendiğinde dış görsel emsallerine göre orta sevide kondisyonlu bir araç olduğu mevcut haliyle kaporta karoser şase üzerinde ağır kazalı ve hasarlı kısımların bulunmadığı araç lastiklerinin % 50 aşınmış olduğu aracın kaporta karoser şase genelinde küçük ölçekli boya aşınmaları bölgesel çizikler olduğu görülmüştür.

Araç motor ve mekanik aksamları incelendiğinde aracın motor şanzıman mekanik aksamları ve diğer bileşenlere bakıldığında motor bütünlüğünü koruduğu gözle görülür bir eksiklik olmadığı motor çalışmasında vites geçişlerin de gözle görülür herhangi bir sorun olmadığı yalnız araç üzerinde otopark ortamında eldeki imkanlar dahilinde gerekli test ekipmanları ile araç üzerinde detaylı fonksiyonel testler yapılamadığından gözle görülemeyen bir arıza veya hasar tespiti yapılamamıştır.Motor mekanik aksamlar ve bileşenlerinde muhtelif yıpranmalar aşınmalar yağ kaçakları olduğu görülmüştür. Araç içi incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik olmadığı araç içinin temiz ve bakımlı olduğu gösterge ekranlarında 256630 kilometrede olduğu araç içi genelinde model yılı ve kullanımdan dolayı muhtelif yıpranmalar olduğu görülmüştür.