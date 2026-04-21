T.C.

ANKARA 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2026/97 Esas

Davacılar , ENGİN ERBASAN, PELİN ÖZGEN ile Davalı , SINIRLI SORUMLU DİKMEN VADİSİ HALKI KONUT YAPI KOOPERATİFİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali, Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; MAHKEMEMİZİN 2026/97 ESAS SAYILI DOSYASINDA:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilleri Engin Erbasan ve Pelin Özgen dikmen vadisinde sahibi oldukları gecekondular nedeniyle davalı kooperatifin kuruluşundan bu yana üyesi olduğunu, müvekkili Engin Erbasanla ilgili 20/09/2025 tarihinde 15 karar nolu kararla, diğer müvekkili Pelin Özgenle ilgili 20/09/2025 tarihli 14 karar nolu kararla müvekkillerinin kooperatiften ihraç edildiğini, ihraç kararlarının iptalini talep ve dava etmiştir.

MAHKEMEMİZİN 20/02/2026 TARİHLİ ve 06/04/2026 TARİHLİ ARA KARARI İLE:"1-Davacı vekilinin talebinin REDDİNE, 2-Kararın taraflara tebliğine, Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, tarafların yokluğunda, kararın tebliğden itibaren HMK 341 ve 343 maddeleri gereğince mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile HMK 345 maddesi gereğince 2 haftalık süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi." denilmiştir.

MAHKEMEMİZİN 12/02/2026 TARİHLİ MÜZEKKERESİNDE :" davacıların Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptaline ilişkin belgeler ile kura tutanakları ve bu husustaki genel kurul, yönetim kurulu kararlarını içerir tüm bilgi ve belgelerinin incelenmek üzere İVEDİ bir şekilde Mahkememize gönderilmesi rica olunur. " denilmiştir.

BİRLEŞEN ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2026/208 ESAS SAYILI DOSYASINDA:

Davacı vekili dava dilekçesi ile;müvekkilleri Engin Erbasan ve Pelin Özgen dikmen vadisinde sahibi oldukları gecekondular nedeniyle davalı kooperatifin kuruluşundan bu yana üyesi olduğunu, her bir davacı için belirlenecek tapuların iptali ile davacılar adına tesciline, mümkün değilse emsal dairelerin güncel bedellerinin davacılara ödenmesini talep ve dava etmiştir.

Davacılar Vekilinin 06/04/2026 Tarihli İstinaf Talepli Dilekçesinde Özetle;" İstinaf talebimizin kabulü ile, ihtiyati tedbir kararı verilmesine ve davalıdır şerhi konulmasına, karar verilmesini saygı ile talep ederiz." denilmiştir.

Dava dilekçesi ve eklerinin tebliğine, çıkartılacak davetiyede HMK 317. maddesi uyarınca İKİ HAFTALIK süre içerisinde davaya cevap verilebileceğiniz, cevap dilekçesi verilmediği takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağınız ihtar olunur.

ÖN İNCELEME VE YARGILAMA BİR ARADA YAPILACAĞINDAN, HMK'nın 139.maddesi gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceği, ayrıca HMK'NIN 150.MADDESİ GEREĞİNCE DURUŞMAYA GELMEDİĞİNİZ YA DA GELİP DE DAVAYI TAKİP ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILACAĞININ İHTARIDIR.

Mahkememizce ön inceleme duruşması 05/06/2026 günü saat 09:45'e bırakılmasına tensiben karar verilmiş olup ilanen tebliğ olunur.

