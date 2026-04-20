T.C. KONYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KONYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS SAYISI : 2023/504 Esas2025/758 Karar

Davalı; SALİME (Galip Çelebi kızı)

Davacılar Gülşen Günay, Hikmit Kılıç vd. ile Davalılar Durdane Demiröz, Emine Sergül, Salime (Galip Çelebi kızı) vd. arasında görülen Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)davası nedeniyle,

Tebligata yarar açık adresi bulunamayan ve kimliği tespit edilmeyen Galip Çelebi kızı Salime'ye Mahkememizin 18/11/2025 tarih ve 2023/504 Esas 2025/758 sayılı kararının ve davacılar vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/504 Esas 2025/758 sayılı kararı ile; " 1-Davanın Emine Kılıç yönünden konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına,

2-Davanın Gülperi Sazlı, Gülperi Uçuşözer, Durdane Demiröz, Sevim Tural, Nurten Küçükkaraca, Songül Sadıç ve Emine Sergül yönünden DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

3-Davanın Recai Hallaç, Fadime Limon, Mustafa Tosun, ve Hakan Özkan yönünden kabulü ile Konya ili Meram ilçesi Bayat mahallesi 38214 ada 24 parsel sayılı taşınmazın davalı Recai Hallaç adına 1/16 hisse, Fadime Limon adına 3/64 hisse, Mustafa Tosun adına 3/64 hisse, Hakan Özkan adına 1/16 hisse ile kayıtlı olan hisselerin iptali ile davacılar adına konya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/2009 E- 2015/1809 K sayılı veraset ilamında belirtilen hisseleri oranında davacılar adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

Karar verilmiş olup işbu karar davacılar vekili Av. Mustafa Hamarat tarafından istinaf edilmiştir.

Mahkememizin 2023/504 Esas 2025/758 sayılı gerekçeli kararı taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesinde başvurulabilecek istinaf kanun yolu açık olmak üzere son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

