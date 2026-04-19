T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/147 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ : Edirne İli, Merkez İlçesi, Kemal Köyü, 129 Ada 50 Parsel.

VASFI : Tarla.

YÜZÖLÇÜMÜ : 21.323,54 m².

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin DÖĞME, Mustafa DÖĞME ve Mehmet DÖĞME.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : T.C.Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/145 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne İli, Merkez İlçesi, Kemal Köyü, 129 Ada 50 Parsel sayılı taşınmazın 297,51 m²'lik bölümü için 313.557,25TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02451798 #ilan.gov.tr