T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

10.500.000,00

Taşıt

ARACIN DURUMU

Bilirkişi olarak seçilmemle, tarafıma tevdi edilmiş olan T.C Silivri İcra dairesinin 2025-1218 TLMT dosyası kapsamında, keşif için 12.12.2025 tarihinde Cumhuriyet Mah. Dilara Sokak No:5 Silivri/İstanbul adresindeki KINALI OTOPARKadli yedd-i emin otoparkında bulunan 06 KML 74 plakalı aracın değer tespiti için yapılan fiziksel kontrollerde; 2022 Model Siyah Renkli MERCEDES S 400 D 4MATIC Dizel, sunrooflu, otomatik vitesli, 44.763 km?deki aracın; ruhsat ve anahtarların görülmediği, kapıların açık olduğu, motor numarasının görülemediği, motor havuzunun gözle kontrolünün sağlandığı, araç çalıştırılarak şanzıman ve motorun çalışma durumuna bakılamadığı, muhtelif kısımlarında hafif göçükler, hasarlar ve sürtmeler bulunduğu, PIRELLI 225/35R 21 98V Lastiklerin zayıf olduğu, sol ön lastik balon yapmış olup, lastiklerin %50 kondisyonlu olduğu, ön plaka aracın içinde olduğu, ARACIN KASKO POLİÇESİNDEN 1.283.136 TL hasar kaydı olduğu, araç sol ön ağırlıklı ve sol yan kısımlarından hasarlanmış olup ardından kasko poliçesinin bulunduğu şirket gözetiminde onarılmış olduğu, airbaglerinin kazada patlamış olarak kaza yapmış olduğu (AİRBAGLERİN SERVİS ORTAMINDA CİHAZLAR İLE KONTROL EDİLMESİ GEREKTİĞİ ), aracın üzerinde bulunan koltukların orjinal olmadığı, aracın mercedesin maybach modeline benzetilmeye çalışılarak onarım ve makyaj yapılmış olabileceği tespit edilmiştir.

ARACIN GEÇMİŞ HASAR KAYITLARI

Araç plakası ve şasi numarası ile yapılan TRAMER sorgulamalarında aracın Kasko Poliçesinden açılmış 1adet hasar dosyasından1.283.136,18 TLhasar kaydı olduğu ve Trafik Poliçesinden açılmış hasar kaydı olmadığı tespit edilmiştir. HER NE KADAR TRAMER SİSTEMDEN KONTROL EDİLDİYSEDE ALICI ŞAHISLARIN SBM'YE MESAJ YOLLAYIP DETAYLI HASAR KAYITLARINI ÖĞRENMELERİ TAVSİYE OLUNUR.