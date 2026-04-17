Örnek No:55*

T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/76 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/76 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüferİlçesi Dağyenice Mahallesi 121 Ada 66 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 11.666,64 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 5-25 arasında meyillidir. Kadastro yolu vardır. Dağyenice Mahallesi25 (400 ) Sokağa 135 metre cephesi bulunmaktadır.Taşınmaz Kuru tarım Arazisidir. Taşınmaz kısmen Boş Tarla, Kısmen ağaçlık olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Dağyenice Mahallesi 121 Ada 66 Parsel Yüzölçümü :11.666,64 m2 İmar Durumu:1/1.000Ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 20.999.952,00 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 12:18 Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 12:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 12:18 Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 12:18

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Dağyenice Mahallesi 122 Ada 19 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 3.692,30 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 5-20 arasında meyillidir. Kadastro yolu vardır. Dağyenice Mahallesi 25 (400 ) Sokağa 110 metre ve 28 (400) Sokağa 15 metre cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz Kuru tarım Arazisidir. Taşınmaz kısmen Boş Tarla, Kısmen ağaçlık olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Dağyenice Mahallesi 122 Ada 19 Parsel Yüzölçümü: 3.692,30 m2 İmar Durumu:1/1.000 Ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 7.753.830,00 TL KDV : %10 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 13:35

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Çirişhane Mahallesi 1718 Ada 19 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "İki Katlı Kargir Ev" olan 178,00 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz Kuzey ve Batı Cephelerde Komşu parseller ile sınırları olup Güney ve Doğu yönlerde mevcut yollar ile sınır vaziyettedir. Taşınmazın Mahallinde yapılan incelemede ev kullanımının parselin tamamına oturmuş olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde Zemin+ 1 Normal kat olmak üzere toplam 2 Katlı olarak inşa edilmiş bina bulunmaktadır. Yapılan gözlemde binanın parselintamamına oturum sağladığı tespit edilmiştir. Ana taşınmaz zemin katta 178,00 m2, 1 Normal Katta 178 m2 inşaat alanlı olmak üzere toplam 356,00 m2inşaat alanına sahiptir. Bina 40-50 yıllıktır. Taşınmaz Osmangazi İlçesi Çirişhane mahallesi 1 Ülker Sokak, No.:2 ve 4 ile 4 Şirin Sokak No.:1 adresine konumludur. Dava konusu ana taşınmaz, 4. Şirin Sokak ile 1. Ülker Sokak kesişiminde köşe konumlu olarak yer almaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Çirişhane Mahallesi 1718 Ada 19 Parsel Yüzölçümü : 178,00 m2 İmar Durumu:1/1.000Ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma -Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Kapsamında ''Enerji Nakil Hattı dahilinde kısmen Spor Alanında kısmen Yolda'' kalmaktadır. Kıymeti : 5.667.520,00 TL KDV : %20 Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : TEK Genel Müdürlüğü Lehine 132,41 m2 Sahada Daimi İrtifak Hakkı Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:35

Basın No: ILN02450665 #ilan.gov.tr