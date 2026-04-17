İLAN

İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde : 1

İşin Konusu : Aşağıda belirtilen Belediyemize ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 nci maddesi gereğince açık artırma suretiyle yapılacaktır.

Madde : 2

İhalenin Nerede Ve Hangi Saatte Yapılacağı

Sakarya Mah. Atatürk Meydanı No:8 İvrindi/BALIKESİR adresindeki İvrindi Belediyesi Meclis

Toplantı Salonunda hazır bulunacak Encümen komisyonu huzurunda ve aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. Telefon numarası 0266- 456 10 04

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

S.NO MAHALLE MEVKİİ VASFI ADA PARSEL M2 Sİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ / SAATİ 1 SOĞANBÜKÜ KÖYİÇİ ARSA 164 26 2.740,26 3.288.000,00 TL 98.640,00 TL 29.04.2026/11.00 2 SOĞANBÜKÜ KÖYİÇİ ARSA 164 27 540,93 974.000,00 TL 29.220,00 TL 29.04.2026/11.05 3 KÜÇÜKYENİCE KESTANELER ARSA 120 22 1.435,76 1.436.000,00 TL 43.080,00 TL 29.04.2026/11.10 4 KÜÇÜKYENİCE KESTANELER ARSA 120 21 1.738,76 1.919.000,00 TL 57.570,00 TL 29.04.2026/11.15 5 KÜÇÜKYENİCE KESTANELER TARLA 120 26 1.435,76 6 KOCAELİ İNÇAYIRI TARLA 154 56 30.458,377 6.244.000,00 TL 187.320,000 TL 29.04.2026/11.20

KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN İHALESİ

S.NO MAHALLESİ MEVKİİ - ADA-PARSEL VE M2 MUHAMMENBEDEL İHALE TARİHİ/SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT KİRA MÜDDETİ 1 Büyükyenice Mahallesi Büyükyenice Meydan 123 ada 1 parselde bulunan 10,00 m2 1/A Nolu İşyeri 2.000,00 - TL (AYLIK) 29/04/2026 11.25 2.160,00 –TL 3 YIL 2 Büyükyenice Mahallesi Belde Caddesi 163 ada 11 parselde bulunan 100,00 m2 4/B Nolu İşyeri 1.000,00 - TL (AYLIK) 29/04/2026 11.30 1.080,00 –TL 3 YIL 3 Büyükyenice Mahallesi 8023 Sok. 186 ada 2 parselde bulunan 34,20m2 1/A Nolu işyeri 5.500,00 - TL (AYLIK) 29/04/2026 11.35 5.940,00 –TL 3 YIL 4 Büyükyenice Mahallesi Şehit Polis Emirhan Aramış Caddesi 210 ada 1 parselde bulunan 70,00 m2 işyeri 3.000,00 - TL (AYLIK) 29/04/2026 11.40 3.240,00 –TL 3 YIL 5 Büyükyenice Mahallesi Büyükyenice Meydanı 123 ada 1 parselde bulunan 10,00 m2 1 Nolu işyeri 2.000,00 - TL (AYLIK) 29/04/2026 11.45 2.160,00 –TL 3 YIL 6 Çarkacı Mahallesi Köyiçi Mevkii 147 ada 1 parselde bulunan 20,00 m2 İşyeri 2.000,00 - TL (AYLIK) 29/04/2026 11.50 2.160,00 –TL 3 YIL 7 Çobanlar Mahallesi Köyiçi Mevkii 238 ada 1 parselde bulunan 58,00 m2 konut 1.000,00 - TL (AYLIK) 29/04/2026 11.55 1.080,00 –TL 3 YIL 8 Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 605 ada 1 parselde bulunan 58,00 m2 4 nolu işyeri 1.000,00 - TL (AYLIK) 29/04/2026 12.00 1.080,00 –TL 3 YIL 9 Bozören Mahallesi Dübekli Mevkii 150 ada 50 parselde bulunan 5.263,60 m2 tarla 4.000,00 - TL (YILLIK) 29/04/2026 12.05 360,00 –TL 3 YIL 10 Bozören Mahallesi Dübekli Mevkii 150 ada 51 parselde bulunan 3.855,29 m2 tarla 3.000,00 - TL (YILLIK) 29/04/2026 12.10 270,00 –TL 3 YIL 11 Çatalan Mahallesi Kışla Mevkii 161 ada 3 parselde bulunan 3.296,22 m2 tarla 3.500,00 - TL (YILLIK) 29/04/2026 12.15 315,00 –TL 3 YIL 12 Çiçekli Mahallesi Boyalık Mevkii 108 ada 13 parselde bulunan 8.019,11 m2 tarla 4.000,00 - TL (YILLIK) 29/04/2026 12.20 360,00 –TL 3 YIL 13 Çiçekli Mahallesi Boyalık Mevkii 108 ada 13 parselde bulunan 8.019,11 m2 tarla 4.000,00 - TL (YILLIK) 29/04/2026 12.25 360,00 –TL 3 YIL 14 Döşeme Mahallesi Mısırlı Mevkii 308 ada 8 parselde bulunan 4.970,76 m2 tarla 7.500,00 - TL (YILLIK) 29/04/2026 12.30 675,00 –TL 3 YIL

Madde : 3

Tahmin Edilen Bedel Ve Geçici Teminat

3.1 Geçici teminat tutarı idarece belirlenen tutardan az olamaz. İdarece belirlenen tutardan az geçici teminat verenler ihaleye iştirak edemezler.

3.2 İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar alıcıya aittir.

Madde : 4

İhaleye katılacak olan istekliler, ihaleye katılabilmek için aşağıda istenilen belgeleri ihale günü saat 10.30 a kadar, İvrindi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğündeki İhale servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saaten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler

4.1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4.2. Geçici teminat mektubu veya makbuzu

4.3. 4 Nolu ihale için 30.000,00 TL, 8 Nolu İhale için 40.000,00 TL değerinde güvence bedeli makbuzu

4.4. Belediyemize borcu olup olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınmış borcu yoktur yazısı.(İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).

4.5. Adres Belgesi,

4.6. Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri

4.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı

vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.8. İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel

kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri

sunmaları gerekmektedir.

Madde : 5

Şartnamenin Alınması

İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale

servisinden bedelsiz olarak alınabilir.

Madde : 6

İdarenin Yetkisi

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekle serbesttir.

Önder LAPANTA

Belediye Başkanı

Basın No: ILN02450890 #ilan.gov.tr