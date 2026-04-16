Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : a. İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir Mah. 3483 ada, 38 parsel, Seferihisar şehir merkezinin 1 km batısında Gözsüzler mevkiinde kalmaktadır.

Batısı kadastral yola cepheli olan taşınmaz,yaklaşık % 15 eğimli,yer yer taşlık,kayalık,orta derin profilli kuru tarım arazisidir.Üzerinde kendiliğinde yetişmiş meşe ağaçları mevcut olup,kültür bitkisi ve ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır.

Taşınmazın değer tespitinde;yerleşim alanlarına yakın olması,kadastral yola cepheli olması,ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Camikebir Mah. 3483 Ada, 38 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 4.722,73 m2

İmar Durumu : 12.09.2012 tarihinde onaylanan,1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadırlar.

Kıymeti : 14.168.190,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İcrai Haciz : Ankara 6. Genel İcra Dairesi nin 25/01/2024 tarih 2024/1496

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 10:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : b. İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir Mah. 3483 ada, 39 parsel, Seferihisar şehir merkezinin 1 km batısında Gözsüzler mevkiinde kalmaktadır.

Batısı kadastral yola cepheli olan taşınmaz,yaklaşık % 15 eğimli,yer yer taşlık,kayalık,orta derin profilli kuru tarım arazisidir.Üzerinde kendiliğinde yetişmiş meşe ağaçları mevcut olup,kültür bitkisi ve ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır.

Taşınmazın değer tespitinde;yerleşim alanlarına yakın olması,kadastral yola cepheli olması,ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Camikebir Mah. Ada/Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 4.774,36 m2

İmar Durumu : 12.09.2012 tarihinde onaylanan,1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadırlar.

Kıymeti : 14.323.080,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İcrai Haciz : Ankara 6. Genel İcra Dairesi nin 25/01/2024 tarih 2024/1496

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 11:31

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : c. İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir Mah. 3495 ada, 106 parsel, Seferihisar şehir merkezinin 1,2 km batısında Gözsüzler mevkiinde kalmaktadır.

Doğusu kısmen kadastral yola cepheli olan taşınmaz,düz tınlı bünyeye sahip derin profillidir.Sulama imkanı olan taşınmazın,3021,00 m²?si kapama mandalin bahçesi olup,geriye kalan kısım boş tarla durumundadır.Ayrıca taşınmaz üzerinde 3 ? A yapı sınıfına dahil, %20 yıpranma oranına sahip, 41,00 m²?lik prefabrik bir yapı ile 1 ? B yapı sınıfına dahil, %20 yıpranma oranına sahip, 145,00 m²?lik kapalı sera bulunmaktadır.

Taşınmazın değer tespitinde;yerleşim alanlarına yakın olması,kadastral yola cepheli olması,sulama imkanının olması,ulaşım kolaylığı,üzerindeki mandalin ağaçların bakımlı olması olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Camikebir Mah. Ada/Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 5.838,26 m2

İmar Durumu : 12.09.2012 tarihinde onaylanan,1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadırlar.

Kıymeti : 21.348.590,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh Kesinleşmemiş mahkeme kararı vardır (SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ nin 25/03/2024 tarih 2023/946 ESAS)

İcrai Haciz : Ankara 6. Genel İcra Dairesi nin 25/01/2024 tarih 2024/1496

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 13:37

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : d. İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir Mah. 3495 ada, 107 parsel, Seferihisar şehir merkezinin 1,2 km batısında Gözsüzler mevkiinde kalmaktadır.

Kadastral yola cephesi bulunmayan taşınmaz,düz tınlı bünyeye sahip derin profillidir.Sulama imkanı olan taşınmaz üzerinde ekili ve dikili bir ürün bulunmamaktadır.

Taşınmazın değer tespitinde;yerleşim alanlarına yakın olması,sulama imkanının olması,ulaşım kolaylığı,olumlu unsur,kadastral yola cepheli olmaması ise olumsuz unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Camikebir Mah. Ada/Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 1.243,20 m2

İmar Durumu : 12.09.2012 tarihinde onaylanan,1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadırlar.

Kıymeti : 4.351.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İcrai Haciz : Ankara 6. Genel İcra Dairesi nin 25/01/2024 tarih 2024/1496

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:37

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 14:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 14:37

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 14:37

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : e. İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir Mah. 3495 ada, 112 parsel, Seferihisar şehir merkezinin 1,2 km batısında Gözsüzler mevkiinde kalmaktadır.

Kuzeyi kadastral yola cepheli olan taşınmaz,düz tınlı bünyeye sahip derin profillidir.Sulama imkanı olan taşınmaz,25-30 yaşlarında Satsuma cinsi mandalina ağaçlarıyla kaplı,kapama mandalina bahçesi olduğu görülmüştür.Ağaçlar bakımlı ve verimli durumdadır.

Taşınmazın değer tespitinde;yerleşim alanlarına yakın olması,kadastral yola cepheli olması,sulama imkanının olması,üzerindeki ağaçların bakımlı olması,olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Camikebir Mah. Ada/Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 580,17 m2

İmar Durumu : 12.09.2012 tarihinde onaylanan,1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadırlar.

Kıymeti : 2.030.595,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh Kesinleşmemiş mahkeme kararı vardır (SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ nin 25/03/2024 tarih 2023/946 ESAS)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 10:26

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :f. İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir Mah. 3495 ada, 124 parsel, Seferihisar şehir merkezinin 1,2 km batısında Gözsüzler mevkiinde kalmaktadır.

Güneyi kadastral yola cepheli olan taşınmaz,düz tınlı bünyeye sahip derin profillidir.Sulama imkanı olan taşınmaz üzerinde,80-100 yaşlı 10 zeytin ağacı ve 300 yaşlı bir zeytin ağacı bulunmaktadır.Ağaçlar bakımlı ve verimli durumdadır.Geri kalan kısmı boş tarla olduğu görülmüştür.

Taşınmazın değer tespitinde;yerleşim alanlarına yakın olması,kadastral yola cepheli olması,sulama imkanının olması,üzerindeki ağaçların bakımlı olması,olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir

Adresi : Camikebir Mah. Ada/Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 1.813,34 m2

İmar Durumu : 12.09.2012 tarihinde onaylanan,1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadırlar.

Kıymeti : 6.346.690,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:26

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 11:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 11:26

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 11:26

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :g. İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir Mah. 3495 ada, 126 parsel, Seferihisar şehir merkezinin 1,2 km batısında Gözsüzler mevkiinde kalmaktadır.

Güneyi kadastral yola cepheli olan taşınmaz,düz tınlı bünyeye sahip derin profillidir.Sulama imkanı olan taşınmazın 30 yaşlarında Satsuma cinsi mandalina ağaçlarıyla kaplı,kapama mandalina bahçesi olduğu görülmüştür.Ağaçlar bakımlı ve verimli durumdadır.

Taşınmazın değer tespitinde;yerleşim alanlarına yakın olması,kadastral yola cepheli olması,sulama imkanının olması,üzerindeki ağaçların bakımlı olması,olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Camikebir Mah. Ada/Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 1.578,97 m2

İmar Durumu : 12.09.2012 tarihinde onaylanan,1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadırlar.

Kıymeti : 5.526.395,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 12:26

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 12:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 12:26

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 12:26

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

