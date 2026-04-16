T.C. ÇİVRİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Çivril 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin; 2026/57 Esas sayılı dosyasından davalı Gürcan Özçelik aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Haydan Mahallesi, 1101 ada 55 parsel sayılı taşınmazın 549,52 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,2026/58 Esas sayılı dosyasından davalı Galip Özsoy aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Ömerköy Mahallesi, 104 ada 15 parsel sayılı taşınmazın1.064,68 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/59 Esas sayılı dosyasından davalı Hatice Esenlik aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Ömerköy Mahallesi, 104 ada 18 parsel taşınmazın 528,52 m² lik kısmında daimiirtifak hakkı ve 11,26 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/60 Esas sayılı dosyasından davalı Volkan Bütün aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Haydan Mahallesi, 1101 ada 76 parsel sayılı taşınmazın 738,78 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/61 Esas sayılı dosyasından davalı Selda Dursun aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Ömerköy Mahallesi, 101 ada 224 parsel sayılı taşınmazın 268,78 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı ve 29,16 m² lik kısmı hakkında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/62 Esas sayılı dosyasından davalı Ramazan Yigit aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Ömerköy mahallesi, 109 ada 126 parsel sayılı taşınmazın 804,70 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalı-davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Çivril Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

