T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı : E.47240167-2023/540-Ceza Dava Dosyası 06.04.2026

Konu :

İ L AN

Mahkememiz dosyasında; SSÇ BADE YEŞİLLİLER hakkında yapılan yargılama sonunda bina ve eklentilerinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan neticeten 1 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS ile cezalandırılmasına, bu hapis cezasınında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Mahkememizce verilen kararın, SSÇ müdafiinin istinaf talep dilekçesinin MÜŞTEKİ MAHMOOD JAWHAR'a ilanen tebliği gerekmektedir.

7201 sayılı T.K. 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı ellibinin altında bir gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde Mahkememize verilecek dilekçe yada tutanağa geçirilerek zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere (süresinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine ) verilen karar ilanen TEBLİĞ OLUNUR.

