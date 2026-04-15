T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, YENİKÖY Mahalle/Köy, 933 Ada, 13 Parsel...
Yüzölçümü : 7.431,28 m2
İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 7.802.844,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:16
Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:16
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:16
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, YENİKÖY Mahalle/Köy, 988 Ada, 2 Parsel...
Yüzölçümü : 1.342,58 m2
İmar Durumu : Ayrık Nizam 2 Kat Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.303.191,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 13:57
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 13:57
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:57
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, YENİKÖY Mahalle/Köy, 950 Ada, 82 Parsel...
Yüzölçümü : 7.057,71 m2
İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 7.410.595,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:48
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:48
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:48
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
