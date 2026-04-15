T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, YENİKÖY Mahalle/Köy, 933 Ada, 13 Parsel...

Yüzölçümü : 7.431,28 m2

İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.802.844,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:16

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, YENİKÖY Mahalle/Köy, 988 Ada, 2 Parsel...

Yüzölçümü : 1.342,58 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam 2 Kat Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.303.191,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:57

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, YENİKÖY Mahalle/Köy, 950 Ada, 82 Parsel...

Yüzölçümü : 7.057,71 m2

İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.410.595,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:48

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

