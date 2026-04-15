Örnek No:55*

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi Kavaklı Mahallesi ,Köyiçi Mevkii, 2109 parsel 1.055,00 m² alanlı Avlulu Ev vasfında tapuya kayıtlı taşınmazın yoldan terk edilecek kısımları var belirtmesi yapılmış olup imar paftasında Ayrık Nizam 2 kat Konut alanında olduğu belirtilmiştir.Parsel üzerinde çeşitli yapılar vardır.

Adresi : Kavaklı Mahallesi, 2109 Parsel Sayılı Taşınmaz Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 1.055 m2

İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 kat Konut alanında yer alır.

Kıymeti : 5.726.990,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:03

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:03

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 12:03

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02448972 #ilan.gov.tr