T.C.

AYDIN 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/13

KARAR NO: 2025/552

İ L A N

Davacı : K.H Kanunu Maddesi: TCK. 204/1Sanığa Verilen Hüküm: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yukarıda özeti yazılı Mahkememizin 28.11.2025 tarih, 2024/13 Esas, 2025/552 Karar sayılı ilamının tebliği için yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Yunus Sürmeli IĞDIR'ın bulunamadığı ve tebliğ yapılamadığı anlaşıldığından, Mahkememizin 28.11.2025 tarih, 2024/13 Esas, 2025/552 Kararı ile (TCK.204/1) Şeref ve Nurgüzel oğlu, 1970 Iğdır doğumlu Sanık YUNUS SÜRMELİ IĞDIR hakkında yapılan yargılama sonucunda, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 1Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile ceza andırılması ve neticeten CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkında HAGB kararı verilmiş, tebliğden itibaren iki hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere,

Dair; cumhuriyet savcısının yüzüne karşı, sanık ve müdafinin yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğden itibaren tüm ilgililerin 2 hafta içinde, mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye dilekçe verilmesi yada tutanak düzenlenmesi kaydıyla zabıt katibine müracaat edilmesi, cezaevinde bulunulması halinde mahkememize gönderilmek üzere Cezaevi idaresine dilekçe verilmesi ya da tutanak tutulmak kaydıyla memura beyanda bulunulması suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. (İş bu karara karşı yukarıda belirtilen şekilde ve süresinde yasal yollara başvurulmaması halinde, karar kesinleştirilecektir). Şeklinde karar verilmiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29 ,30 ve müteakip maddesi gereğince Mahkememizin 28.11.2025 tarih, 2024/13 Esas, 2025/552 Kararı sayılı hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

