T.C.
ANKARA 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/514 Esas
ZİLYETLİKTEN TESCİL İLANIDIR
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Ankara İli, Keçiören ilçesi, Bağlum(Güzelyurt) Mahallesi
MEVKİİ : Geldibuldu
ADA NO : 189 Ada
PARSEL NO : 1, 2 ve 4 Parseller
DAVACILAR: 1- SATILMIŞ AKDEMİR
2- SELAHATTİN AKDEMİR
DAVALILAR : 1-KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- MALİYE HAZİNESİ
3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacılar tarafından davalılar aleyhine yukarıda belirtilen taşınmazın tesciline ilişkin
Mahkememizin 2022/514 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.
Türk Medeni Kanunun 713/4 Maddesi uyarınca ilan olunur. 26/03/2026
Basın No: ILN02447219 #ilan.gov.tr