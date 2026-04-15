BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

İLAN

ESAS NO: 2025/471

Davacı ŞÜKRÜ BEDİR ile Davalı DERYA ORAKCI arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davası nedeniyle;

KONYA ili, BOZKIR ilçesi, TAŞBAŞI mah/köy, 70 Cilt, 100 Aile sıra no, 78 sırada nüfusa kayıtlı, CELAL ve NURTEN kızı, 02/01/1981 dogumlu, 55237064226TC. kimlik numaralı DAVALIDERYA ORAKCI'nın herhangi bir adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresinin bulunamadığı anlaşılmakla 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliği, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, aynı süre içinde iddia ve savunmalarının dayanağı olan tüm delil ve tanıklarını bildirmesi gerektiği, süresi içinde cevap dilekçesi vermezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, o süresi içinde delil ve tanıklarını bildirmediği taktirde delil bildirme ve tanık dinletme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususları davalıya ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 30/01/2026

Basın No: ILN02448472 #ilan.gov.tr