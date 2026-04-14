T.C.

TURGUTLU

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesine karar verilmesi üzerine, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi: Alahıdır Mahallesi, Göl Yeri Mevkii, 256 Ada, 8 Parsel Sayılı, Ahmetli /Manisa

Yüzölçümü : 5.740,04 m2

İmar Durumu :Bila tarih ve E-18161225-000-16737 sayılı cevabi yazı ile "...Uygulama İmar Planı dışında kalmakta olup tarım arazisi durumundadır.Üzerinde kayıtlı ruhsat kaydı bulunmamaktadır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında yer alan bölgede kalmamaktadır. ..." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 4.821.633,60 TL.; KDV Oranı : %10; Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 10:59

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

