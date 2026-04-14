T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.82811509-2024/177-Ceza Dava Dosyası 10.04.2026 İSTANBUL ANADOLU 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İ L A N

ESAS NO : 2024/177

KARAR NO : 2026/7

KARAR TARİHİ : 13/01/2026

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SANIK : MUSTAFA KEMAL ZEREN, Ali Atilla ve Müesser oğlu, 12/06/1983 Mersin doğumlu.

Mahkememizce Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık MUSTAFA KEMAL ZEREN hakkında yapılan yargılama sonucu verilen 13.01.2026 tarih, 2024/177 esas ve 2024/177 karar sayılı gerekçeli karar ilamı tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar vermek gerekmiştir.

KARAR ÖZETİ : Sanık hakkında müşteki MUSTAFA KEMAL ZEREN'e yönelik Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan TCK'nun 158/1.f-son maddesi uyarınca 3 yıl 4 Ay hapis ve 38.160 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 38.160 TL adli para cezasının 24 eşit taksitle ödenmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olarak karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29 maddeleri uyarınca hüküm özetinin Türkiye Geneli Yayımlanan Herhangi bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde 5271 Sayılı CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.10/04/2026

Basın No: ILN02447159 #ilan.gov.tr