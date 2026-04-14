T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2025/240

KARAR NO: 2026/137

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/03/2026 tarihli ilamı ile sanık NİLGÜN ERMİŞ hakkında 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Müşteki SALMA OUERTYANI ER BEN ABDERRAZZAK, (Mohammed Ben Zajer Ouertanı ve Arfaovi Mabiba kızı, 1970 TUNUS doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar ve sanık müdafinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın ve sanığın istinaf dilekçesinin müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 10.04.2026

