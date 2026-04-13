T.C. MUŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/376

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 107

PARSEL NO : 21

VASFI : Bahçe

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.254,78 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : CUMA YILDIZ - MAHİR YILDIZ - MEHMET YILDIZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/377

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 109

PARSEL NO : 386

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.747,98 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI:Abdullah KELER - Kemalettin KELER - Mustafa KELER- Salih KELER

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 107

PARSEL NO : 16

VASFI : Çayır

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.989,28 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI:Abdullah KELER - Kemalettin KELER - Mustafa KELER- Salih KELER

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/378

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 107

PARSEL NO : 52

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.032,88 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI:Ali Rıza Turcan-Behram Turcan-Necmettin Turcan-ŞükrüllahTurcan

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 107

PARSEL NO : 51

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 495,54 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI:Ali Rıza Turcan-Behram Turcan-Necmettin Turcan-Şükrüllah Turcan

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/380

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 112

PARSEL NO : 26

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 38,16 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI:Vahyettin YAMEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/382

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 109

PARSEL NO : 382

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.193,53 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Zabit AŞKIN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/383

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 109

PARSEL NO : 372

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 462,23 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Metin YILDIZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 109

PARSEL NO : 376

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 536,74 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Metin YILDIZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/384

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 107

PARSEL NO : 29

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.880,63 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Raziye YILDIZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 107

PARSEL NO : 23

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.369,83 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Raziye YILDIZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/385

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 109

PARSEL NO : 392

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.292,31 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Selman AYAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 109

PARSEL NO : 388

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.115,86 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Selman AYAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 107

PARSEL NO : 44

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 725,64 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Selman AYAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/386

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 111

PARSEL NO : 43

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.811,69 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mehmet Eşref ALKIŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi

ADA NO : 111

PARSEL NO : 45

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 355,40 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mehmet Eşref ALKIŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yısa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

A- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

B- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş ziraat bankası şubesine yatırılacağı,

C- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d- İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.03.2026

