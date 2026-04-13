T.C. MUŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/376
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 107
PARSEL NO : 21
VASFI : Bahçe
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.254,78 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : CUMA YILDIZ - MAHİR YILDIZ - MEHMET YILDIZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/377
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 109
PARSEL NO : 386
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.747,98 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI:Abdullah KELER - Kemalettin KELER - Mustafa KELER- Salih KELER
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 107
PARSEL NO : 16
VASFI : Çayır
YÜZÖLÇÜMÜ : 5.989,28 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI:Abdullah KELER - Kemalettin KELER - Mustafa KELER- Salih KELER
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/378
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 107
PARSEL NO : 52
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.032,88 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI:Ali Rıza Turcan-Behram Turcan-Necmettin Turcan-ŞükrüllahTurcan
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 107
PARSEL NO : 51
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 495,54 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI:Ali Rıza Turcan-Behram Turcan-Necmettin Turcan-Şükrüllah Turcan
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/380
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 112
PARSEL NO : 26
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 38,16 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI:Vahyettin YAMEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/382
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 109
PARSEL NO : 382
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.193,53 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Zabit AŞKIN
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/383
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 109
PARSEL NO : 372
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 462,23 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Metin YILDIZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 109
PARSEL NO : 376
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 536,74 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Metin YILDIZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/384
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 107
PARSEL NO : 29
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.880,63 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Raziye YILDIZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 107
PARSEL NO : 23
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.369,83 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Raziye YILDIZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/385
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 109
PARSEL NO : 392
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.292,31 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Selman AYAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 109
PARSEL NO : 388
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.115,86 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Selman AYAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 107
PARSEL NO : 44
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 725,64 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Selman AYAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2026/386
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 111
PARSEL NO : 43
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.811,69 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Mehmet Eşref ALKIŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Karakale Mahallesi
ADA NO : 111
PARSEL NO : 45
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 355,40 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Mehmet Eşref ALKIŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yısa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,
A- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
B- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş ziraat bankası şubesine yatırılacağı,
C- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d- İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.03.2026
