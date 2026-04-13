Örnek No:55*

T.C. MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

2025/573 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/573 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Mezitli İlçe, MEZİTLİ Mahalle/Köy, Konuş Mevkii, 1094 Ada, 5 Parsel, B

Blok, 5. Kat, 10 No'lu Bağımsız Bölüm Numaralı Taşınmaz

Adresi : Akdeniz Mahallesi, 38772 Sokak, No:6 B Blok Kat:3 Daire:6 Yenişehir/Mersin

Yüzölçümü : 5.853,24 m2

Arsa Payı : 2/130

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ?E=1,50 yoğunluklu, Yençok

= 15 Kat Konut Alanıolarak işaretlenmiştir.

Kıymeti : 5.040.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Diğer : İpotek şerhi ve tapu kaydı üzerinde ayrıca; 25.10.2023 tarih ve 35063 yevmiye numaralı işlem ile MERSİN OVASI KORUMA ALANI İÇERSİNDEDİR ONAYLANMIŞ İMAR PLANLARI İLE ONAYLI KÖY YERLEŞİK ALANLARI İÇERSİNDE KALMAMASI HALİNDE 5403 SK KAPSAMINDA İZİN ALINAMDAN TARIMSAL ÜRETİM AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ. beyanı mevcut olduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:14

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:14

Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:14

07/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

