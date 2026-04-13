Örnek No:55*

T.C. AYDINCIK (MERSİN) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin /Aydıncık , Eskiyörük Mahalle, Karatepe mevkii, 101 Ada, 1347 Parsel, Killi-tınlı,organik madde bakımından orta düzeyde, Akdeniz bölgesine özgü (terra rossa) toprak yapısındadır. Kısmen sekiler halinde teraslanmış vaziyette bulunup yaklaşık % 4-5 eğimdedir. Kısmen imar- ihya gereksinimlidir.Halihazırda sulanmayan kuru tarım arazisidir. Toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Seyrek vaziyette 26 adet yaklaşık 40 yaşlarında zeytin ağacı, 8 adet yaklaşık 10-25 yaş aralığında keçiboynuzu ağacı bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 17.913,38 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 14.506.292,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tamamen ve münhasıran bir fiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:37

07/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

