İLAN

T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/199 Esas

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ : AV. BAHAR EKİNCİ GÖKTAŞ

DAHİLİ DAVALI: ZEYNEP DÜZ, T.C. 43651909940

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekilince, mahkememize sunulan dava dilekçesinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve Sivas İli Zara İlçesi Pazarcık Köyü157 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde davacı kurum lehine 2.743,49 m2 daimi irtifak tesisi ve 19,54 m2 alanın kamulaştırılarak davacı kurum adına tescilini karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamayan dahili davalı Zeynep Düz'e dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün (28/04/2026 gün, saat: 09:55) ilanen tebliğine karar verilmekle, HMK 122. Maddesi uyarınca tarafları ve konusu açıklanan davaya HMK 126. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde tüm deliller ile birlikte cevap vermeniz Aksi taktirde HMK 128. Maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, hususu ilanen tebliğ olunur.14/01/2026

Basın No: ILN02446380 #ilan.gov.tr