T.C. ÜNYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO: 2025/6 Esas

DAVALI : AHMET DUMANT.C.20192602226

Davacılar ERKAN KAYNAR, SETTAR KAYNAR ile davalı AHMET DUMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Mahkememizce bilinen adresiniz ile mernis adresinize tebligat yapılamadığından ve yapılan adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından mahkememizin 11/03/2026 tarihli celsesinin 1 nolu ara kararı gereğince bilirkişi raporlarının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyasına ibraz edilen Fen bilirkişisi raporunda özetle, Dava konusu İkizce ilçesi Kaynartaş-Merkez Mahallesi 107 ada 79 parsel sayılı taşınmazın 4567,09 m² yüz ölçümünde ve fındık bahçesi niteliği ile tapuya kayıtlı olduğu, parselin tamamının fiili zeminde kapama fındık bahçesi niteliğinde kullanıldığı ve tarafların tapudaki hisselerinin oranının belirtildiği görülmüştür.

Mahkememiz dosyasına ibraz edilen 16/01/2026 tarihli Ziraat Yüksek Mühendisi bilirkişinin raporunda özetle davaya konu parsellerin dava tarihi itibariyle toplam değerinin 783.712,64 TL, davacıların devre konu hisseleri oranında toplam değerinin 59.268,27 TL olduğu sonuç ve kanaatinin bildirildiği görülmüştür.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususunun ihtarına,

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamındaki maddeler ile Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. Maddesi uyarınca, bu ilanen tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren on beş (15) gün sonunda, tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

